Estão abertas as inscrições do Vestibular 2026/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Para o próximo ano, a instituição vai ofertar quatro cursos a mais no câmpus de Palmas, todos na área da saúde.
Os novos cursos anunciados são: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Com isso, o vestibular vai ofertar, ao todo, 840 vagas.
As inscrições começaram 19h desta sexta-feira (5) e seguem até o dia 6 de outubro deste ano. O interessado deve se inscrever pelo site da Unitins. O valor da taxa é de R$ 120 e os candidatos podem entrar com pedido de isenção até terça-feira (9).
Sobre os novos cursos, o edital informa que eles são integrais, com aulas concentradas nos períodos matutino e vespertino. Cada um vai ofertar 40 vagas, incluindo ampla concorrência e vagas para ações afirmativas.