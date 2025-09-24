O prazo de inscrição para o vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) foi prorrogado até 8 de outubro. O processo seletivo oferece 1.240 vagas em três cursos de graduação, na modalidade de Ensino a Distância (EaD). O prazo terminava nesta terça-feira (23).\nAs vagas são para o Projeto de Interiorização Universitária (TO Graduado). A prova foi mantida no dia 30 de novembro, em 15 municípios do estado.\nOs interessados podem se inscrever de forma gratuita pelo site da Unitins. Segundo a universidade, os aprovados devem iniciar as aulas no primeiro semestre de 2026.\nConfira os cursos ofertados e as cidades em que serão ofertados:\nTecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Araguaçu, Arapoema, Caseara, Itacajá, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá.