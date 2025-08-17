Começam nesta segunda-feira (18) as inscrições do vestibular para ingressos em três cursos superiores da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). São 1.240 vagas distribuídas na modalidade de Ensino à Distância (EaD), com oportunidades para moradores de diversas cidades do estado.\nAs vagas são para o Projeto de Interiorização Universitária (TO Graduado) e as inscrições terminam no dia 23 de setembro. Os aprovados devem iniciar as aulas no primeiro semestre de 2026.\nClique aqui para se inscrever\nConfira o edital\nOs interessados podem se inscrever de forma gratuita pelo site da Unitins. Confira os cursos ofertados e as cidades em que serão ofertados:\nTecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Araguaçu, Arapoema, Caseara, Itacajá, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo, Xambioá.