Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em capotamento na TO-080, próximo a Monte Santo, na região central do estado. O acidente foi registrado neste sábado (30).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, duas pessoas foram atendidas pela corporação e uma terceira pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Entre as vítimas socorridas pelos bombeiros, uma não resistiu e morreu. A segunda, em estado estável, foi levada ao hospital. A terceira, socorrida pelo Samu, apresentava fratura exposta e, também, foi levada ao Hospital Regional de Paraíso.