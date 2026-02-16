O motorista de caminhão Lorivan Alves de Souza, de 41 anos, morreu no Hospital Regional de Porto Nacional na tarde desta segunda-feira (16), após um grave acidente envolvendo quatro veículos na rodovia BR-010. O engavetamento ocorreu no trecho conhecido como "Francisquinha", que liga a capital ao município de Porto Nacional, e deixou outras seis pessoas feridas.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Acidente com quatro veículos é registrado na BR-010 entre Palmas e Porto Nacional\nLorivan foi a vítima que exigiu o resgate mais complexo por parte da equipe de resgate. Ele ficou preso à cabine do caminhão caçamba, que estava carregado de carne. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe trabalhou intensamente para realizar o desencarceramento. Durante o procedimento, o motorista chegou a sofrer uma parada ventilatória, mas foi reanimado e encaminhado com urgência ao hospital, onde acabou morrendo momentos depois.