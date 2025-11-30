Os estudantes do Tocantins que realizaram as provas do Exame de Acesso ao Ensino Superior (Exato) e têm o sonho de ingressar em um curso superior, podem se inscrever em cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), utilizando a nota do exame. Não haverá cobrança de taxa para os candidatos às vagas ofertadas.\nAo todo, o edital do Processo Seletivo Exato UFT 2026/1 oferece 726 vagas distribuídas nos campus de Arraias, Miracema, Gurupi, Palmas e Porto Nacional. As oportunidades são para o primeiro semestre letivo e o prazo inscrições encerra às 20h do dia 8 de novembro.\nPara participar da seleção, o estudante deve se inscrever pelo Sistema de Ingresso na Graduação (Sigrad). O processo seletivo permite que o candidato escolha até duas opções de cursos (veja quais são os ofertados pela UFT abaixo).