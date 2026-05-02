Está liberado para os candidatos que vão prestar o Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato) o acesso ao documento que informa os locais de prova. A consulta pode ser realizada por meio do site da Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT), clique aqui. O site também disponibiliza uma página com os endereços e mapas de todos os municípios onde a prova será realizada, confira.\nA aplicação das provas ocorrerá no dia 17 de maio, um domingo, em diversas cidades do estado, incluindo Araguaína, Araguatins, Arraias, Colinas, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Miracema, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional e Tocantinópolis.\nEstudantes de assentamento no interior do Tocantins atravessam rio à nado para estudar