A advogada Tayane Cachoeira Dalazen, 36, foi mordida por um tubarão nesta sexta-feira (9) durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha (PE). Ela teve ferimentos na perna sem gravidade e passa bem.\nTayane é de São Paulo e estava em Fernando de Noronha a passeio. Ela estava no mar na região do Porto de Santo Antônio, um dos pontos em que turistas costumam mergulhar em meio a fauna marinha local, incluindo tubarões. Ela estava acompanhada de um guia local quando foi atacada.\nSurfista escapa de ataque de tubarão-branco que destruiu sua prancha na Austrália\nTubarão puxa garoto de 10 anos de dentro de barco em ataque na costa da Austrália\nA vítima foi levada para o Hospital São Lucas, onde deu entrada com um quadro estável, consciente e com um ferimento superficial. Foi liberada após receber atendimento médico.