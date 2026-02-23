Entre os diversos túmulos do cemitério São Miguel, na Cidade de Goiás, no noroeste do estado, entre eles o da escritora Cora Coralina, o de um estrangeiro que morou na cidade nas décadas de 1920 e 1930 chama a atenção. A lápide do falecido exibe uma suástica, símbolo do nazismo, acompanhada da data da morte, 1936, em pleno governo de Adolf Hitler na Alemanha. A representação da ideologia responsável pelo genocídio de milhões de pessoas, principalmente judeus, no interior goiano motivou a pesquisa de um historiador da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nA história do austríaco Johann Jessl (João Jessl, como era chamado no Brasil) é contada na dissertação de mestrado do pesquisador Frederico Tadeu Gondim, apresentada em 2021. Intitulado "A suástica de João Jessl: Memória e imaginário o cemitério São Miguel da Cidade de Goiás", o trabalho acadêmico foi realizado com o objetivo de situar historicamente tanto o símbolo quanto o estrangeiro.