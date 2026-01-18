As inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 estarão abertas nesta segunda-feira (19). Criado há 17 anos pelo governo federal, o sistema seleciona vagas para instituições federal a partir das notas obtidas pelos candidatos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).\nNeste ano, 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições de todo o país estão disponíveis para seleção, de acordo com o MEC (Ministério da Educação). A principal novidade desta edição é a utilização das pontuações dos últimos três anos do Enem --2023, 2024 e 2025.\nPara esclarecer dúvidas existentes sobre o Sisu, a Folha preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a nota do exame nacional. Veja abaixo:\nQual é o período de inscrições para o Sisu 2026?\nA partir do dia 19 (segunda-feira) até 23 de janeiro (sexta-feira).