Um jovem de 19 anos foi preso e dois adolescentes foram apreendidos, suspeitos de matar um homem de 34 anos na zona rural de Palmeirante, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima presenciou o crime e ajudou a equipe a identificar os três envolvidos. Eles foram encontrados a 30 km do local do ocorrido.\nO crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º), em um assentamento da cidade. A vítima foi identificada como Wdson Patrick Pereira dos Santos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde passou por exame de necropsia e foi liberado aos familiares.\nA polícia foi chamada na segunda-feira, por volta das 3h35. Quando a equipe chegou ao local, encontrou Wdson sem vida e uma espingarda do tipo "bate-bucha", com indícios de disparo.