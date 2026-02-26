João Vitor Ribeiro de Sousa, acusado de assassinar Salomão Costa da Silva Júnior e tentar matar outro homem a tiros, foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado. Ele enfrentou júri popular na Comarca de Palmas nesta terça-feira (24).\nO JTo não conseguiu contato com a defesa do acusado até a publicação desta reportagem.\nO crime aconteceu no Bar Cantinho dos Amigos, localizado no Jardim Aureny III, região sul da capital, no dia 17 de fevereiro de 2022. De acordo com o processo, o acusado estava em um evento festivo, quando se envolveu em uma discussão e foi retirado do local pelos seguranças e os ameaçou de morte, informando que era de uma organização criminosa.\nApós João Vitor retornar ao local com um comparsa não identificado, ele iniciou ofensas contra os seguranças do bar e, logo após, iniciou os disparos contra as vítimas. Conforme o Ministério Público do Estado (MPE), um dos seguranças não foi atingido pelos tiros, pois a arma de fogo teria falhado no momento. No entanto, Salomão Costa acabou sendo alvejado por diversos disparos e morreu no local de trabalho.