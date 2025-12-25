O Tribunal de Justiça divulgou lista provisória com os nomes dos novos jurados nomeados para compor a comarca de Palmas. Ao todo, 350 pessoas devem atuar nas sessões de julgamento de crimes, como homicídios e feminicídios, no ano de 2026.\nSegundo o TJ, a nova composição será para a 1ª Vara Criminal da comarca de Palmas. Confira aqui os nomes.\nForam considerados, ao longo deste ano, para definir a relação dos alistados como jurados voluntários, dados do cadastro eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No entanto, o tribunal informa que, para cada sessão de julgamento que a Justiça designar, 25 jurados convocados da lista geral serão sorteados para comparecimento.\nFrota do transporte coletivo de Palmas terá redução no número de veículos; entenda\nÁrea de rompimento de barragem no Tocantins passa por perícia especializada