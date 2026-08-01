Três Varas Regionais das Garantias foram criadas no Tocantins. Elas irão atuar na fase investigatória dos processos criminais, que devem garantir a legalidade das apurações e os direitos individuais dos investigados.\nAs informações sobre a implementação foram divulgadas no Diário da Justiça do dia 30 de julho de 2026. A resolução entrará em vigor após 30 dias da publicação.\nSegundo o documento, a atuação da Vara de Garantias encerra quando é feita a denúncia. A partir dessa parte do processo, o caso é encaminhado ao juiz que será responsável pelo julgamento.\nO juiz de Garantias é responsável pelas audiências de custódia, fiscalização e legalidade das prisões e avaliação dos pedidos de prisão provisória e medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, além de decidir sobre os pedidos de quebra de sigilo bancário, telefônico e de dados e autorização de buscas e apreensões domiciliares.