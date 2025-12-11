O show da dupla Bruno & Marrone, que seria realizado em Axixá do Tocantins, foi suspenso após o Tribunal de Contas do Estado apontar irregularidades no contrato. A apresentação dos sertanejos estava marcada para o dia 14 de março de 2026, durante um evento de motociclismo. A contratação dos cantores foi feita pela prefeitura da cidade, com cachê de R$ 1,1 milhão.\nVeja o vídeo no JA2: TCE suspende show milinário de dupla sertaneja em Axixá\nA Prefeitura de Axixá do Tocantins informou que o evento não está cancelado e irá acatar a determinação do Tribunal de Contas com relação às complementações de justificativas técnicas. O município disse que o valor do cachê é referente à agenda dos artistas e à logísticas para a dupla se deslocar para Axixá (veja nota completa abaixo).\nConforme o TCE, o valor estipulado para o show em Axixá supera o de outros contratos semelhantes da dupla em outras cidades e pelo Governo do Estado.