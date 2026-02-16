Três passageiros que ficaram feridos após um ônibus tombar na BR-153 continuam internados no Hospital Regional de Gurupi. As informações são da empresa Vip Brasil, responsável pelo veículo que transportava as vítimas.\nEntre as três pessoas internadas, uma pessoa passou por cirurgia na clavícula, outra por um procedimento médico devido a um pneumotórax e a terceira não teve prontuário divulgado, segundo a Vip Brasil.\nUm passageiro que havia recebido alta no sábado (14) retornou ao hospital na manhã de domingo (15) com dores no braço, onde foi constatado que ele estava com uma fratura e, por isso, permaneceu em observação. Ele foi liberado nesta segunda-feira (16).\nMulher morta em acidente na BR-153 em Aliança do TO é velada na casa da mãe no Maranhão\nJustiça determina adoção de medidas imediatas para corrigir falhas no atendimento da UPA de Gurupi