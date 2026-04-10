José Geraldo Oliveira Fonseca era produtor de abacaxi (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nA investigação sobre a morte do produtor de abacaxi em Miranorte teve novo desdobramento com a manutenção da prisão de três investigados e a soltura de uma suspeita. Apuração do Jornal do Tocantins, com fontes extraoficiais, aponta que a Justiça autorizou a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias para Diego Andrade da Silva, Adão dos Reis Bessa e Roberto Coelho de Souza.\nRaquel Faria Rodrigues, apontada como suspeita de intermediar o crime, deixou a prisão essa semana e passa a responder em liberdade. O caso envolve quatro pessoas investigadas, com divisão de papéis ainda sob análise da Polícia Civil.\nA vítima, o produtor de abacaxi José Geraldo de Oliveira Fonseca, de 39 anos, ganhou destaque na região pela atuação no agronegócio e pela trajetória construída no campo.