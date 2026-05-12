Maxwel Alves de Oliveira, Dinei Marinho e Mabia Glória de Oliveira são as vítimas do acidente (Divulgação)\nDois homens e uma mulher morreram após a canoa em que eles estavam desaparecer no Lago da Usina Rialma no Rio Caiapó, em Iporá, no Oeste goiano. Uma quarta ocupante, que usava colete salva-vidas, foi resgatada com vida nesta terça-feira (12) pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram identificadas como Maxwel Alves de Oliveira, Dinei Marinho e Mabia Glória de Oliveira.\nOs bombeiros informaram que foram acionados às 15h34 de segunda-feira (11), Rancho Recanto, com informação de que havia quatro pessoas desaparecidas no lago.\nAo chegar ao local, a guarnição realizou buscas nas proximidades da barragem até o rancho de onde as vítimas teriam saído. No rancho, foram feitos levantamentos de informações sobre as vítimas, roupas e o tipo de embarcação utilizada.