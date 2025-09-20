Três pessoas morreram na madrugada deste sábado (20), após um carro capotar entre Wanderlândia e Piraquê, na BR-153. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram arremessadas para fora do veículo. Um homem de 48 anos, que não foi ejetado, sobreviveu e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.\nO acidente aconteceu por volta das 2h, no trecho que dá acesso ao município de Xambioá. Após a liberação da perícia feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bombeiros iniciaram o resgate dos corpos.\nMorre no hospital motorista que ficou ferido em acidente entre caminhões na TO-010\nAcidentes com mortes são registrados em rodovias do interior do Tocantins\nConforme o relatório, dois corpos foram encontrados às margens da rodovia. A terceira vítima estava presa entre o chão e a parte traseira do veículo, o que exigiu o uso de técnicas específicas para a retirada.