Três pessoas morreram após uma batida frontal entre um carro e caminhão na BR-235, entre Tupirama e Pedro Afonso, região centro-norte do estado. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública, as vítimas são:\nRodrigo da Silva Gonçalves, de 26 anos;\nBruno Jhonata Silva Chaves Cordeiro, de 28 anos;\nFábio da Silva Rocha, de 35 anos.\nO acidente aconteceu na tarde de terça-feira (26), a cerca de 15 km de Pedro Afonso. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas com apoio de um guincho que fez a abertura do veículo.\nA Polícia Rodoviária Federal foi chamada e o local do acidente passou por péricia. As circunstâncias da batida estão sendo investigadas pela Polícia Civil.\nGoverno divulga regras para programa que garante habilitação gratuita no Tocantins