Três pessoas morreram após o acidente entre uma caminhonete e uma moto, em Araguaína, região norte do estado. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente. Um vídeo registrou o momento em que a moto atinge a lateral e chega a levantar as duas rodas do veículo.\nVeja o vídeo no g1 Tocantins: Vídeo mostra batida entre moto e caminhonete que matou três pessoas\nOs mortos foram identificados como:\nOdilon Saraiva de Brito, de 82 anos (motorista da caminhonete);\nDiego Alves Belarmino, de 20 anos (ocupante da motocicleta);\nMateus Dias de Oliveira, de 17 anos (ocupante da motocicleta).\nO acidente aconteceu na esquina da Rua das Malvas com a Rua Hortelã, no Setor Camargo, na noite de sábado (1º). Conforme apurado pela Polícia Militar, testemunhas disseram ter visto a motocicleta em alta velocidade.