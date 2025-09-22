Três pessoas morreram após um acidente envolvendo dois carros na TO-070, próximo a Brejinho de Nazaré, região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança foi socorrida por pessoas que passavam no local e levada para o hospital regional.\nO acidente aconteceu quando os carros, que seguiam em sentidos contrários, acabaram colidindo de frente, por volta das 18h25 deste domingo (21). Duas vítimas que morreram foram identificadas pelos Bombeiros como Ermalino Pereira Maia, de 64 anos, e Valdeci Rodrigues da Silva Maia, de 63 anos.\nSegundo a Polícia Militar, a outra vítima era motorista do segundo veículo envolvido e tinha 34 anos.\nNo Tocantins, número de cabeças de gado é quase oito vezes maior que a população humana\nPrefeitura de Jaú decreta luto após morte de pai, mãe e quatro filhos em acidente na BR-153