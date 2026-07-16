Dois jovens e um adolescente foram mortos em menos de 24 horas na reião sul de Palmas, região central do estado. As vítimas foram identificadas como Ruan Pablo Silva Evangelista, de 17 anos, Arthur Quirino Gaita, de 19 anos, e Juan Nascimento Santos, de 21 anos.\nA 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas investiga os crimes.\nNesta quinta-feira (16), a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) foi acionada e encontrou o corpo de Ruan Pablo Silva Evangelista próximo a uma distribuidora de Taquaralto. Ao lado do adolescente, foram encontrados estojos de munições calibre 9 mm e munições intactas de calibre 38.\nUm homem que estava no local foi atingido por um tiro na perna, e segundo ele relatou para a polícia, quatro suspeitos, em duas motos, se aproximaram da distribuidora e atiraram contra as pessoas que estavam no estabelecimento.