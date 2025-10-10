Um acidente de trânsito na BR-010 causou a morte de três mulheres da mesma família nesta sexta-feira (10). Cinco pessoas estavam na caminhonete que capotou, sendo que três passageiras morreram, uma foi levada para o hospital e o motorista teve ferimentos leves. O caso aconteceu entre o povoado Príncipe e o município de Paranã.\nA Polícia Militar informou que um homem de 56 anos dirigia a caminhonete no sentido sul/norte. Ele teria perdido o controle da direção, momento em que o veículo capotou. As mulheres mortas foram identificadas como:\nOrlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos,\nNeide Martins Arruda Pardinho, de 54 anos\nRiianne Aguillene Arruda Pardinho, de 35 anos\nRiianne e Neide morreram no local do acidente. A adolescente e Orlandina foram levadas para o Hospital Municipal de Paranã, mas devido à gravidade dos ferimentos, a idosa morreu na unidade de saúde.