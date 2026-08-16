José Carlito Palmiere, de 69 anos, morreu após o caminhão em que estava bater na traseira de outro veículo pesado na BR-153, em Talismã, no sul do Tocantins. Outros dois ocupantes do caminhão ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital em Porangatu, Goiás, mas morreram.\nAs mortes dos dois ocupantes foram confirmadas na noite deste domingo pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Porangatu. As vítimas foram identificadas como João Leonardo Pinto Trindade e Paulo Cunha de Araújo, ambos naturais do Pará. Os três homens estavam no mesmo caminhão, que bateu na traseira de outro veículo pesado.\nVídeo mostra momento em que homem atira e mata técnica de enfermagem\nMorte encomendada por R$ 5 mil: o que se sabe sobre o assassinato da técnica de enfermagem em Figueirópolis\nAmiga diz que técnica de enfermagem assassinada a tiros era muito amada na cidade: 'Coração enorme'