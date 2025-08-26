-Criança baleada (1.3304679)\nTrês homens e uma mulher foram presos nesta terça-feira (26), suspeitos de envolvimento com o atentado que terminou com uma criança de cinco anos baleada na cabeça, em Palmas. A menina foi levada para o Hospital Geral de Palmas e sobreviveu. Segundo investigações, o alvo dos disparos era o irmão mais velho da criança.\nO caso aconteceu em janeiro de 2025, no Setor Água Fria, região norte da capital. Conforme a polícia, os suspeitos são um homem de 34 anos, sua companheira de 32 anos, um homem de 41 e outro de 25 anos. Eles são investigados pelos crimes de homicídio qualificado tentado e associação criminosa.\nOs nomes deles não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nImagens da câmera de segurança, divulgadas pela Polícia Civil, mostram o momento do crime. No vídeo é possível ver a menina e seus familiares do lado de fora da casa, quando uma moto chega e para em frente à casa da família e o ocupante desce.