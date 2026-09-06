O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) registrou um tremor de terra de magnitude 3,7 em Sandolândia, na região sul do Tocantins.\nSegundo o relatório, o abalo ocorreu às 8h45 desta quinta-feira (4). Conforme José Alexandre Nogueira, sismólogo do Centro de Sismologia da USP, terremotos dessa magnitude não oferecem grandes riscos à população.\n“Ainda mais na região que ocorreu, que não é densamente povoada. Então, geralmente essa magnitude ali, se você estiver muito próximo, você vai sentir casas, tem cílios domésticos tremendo, mas ele não tem energia suficiente para, por exemplo, destruir uma edifício ou colapsar alguma construção”, explicou.\n'Bastante feliz', diz rainha de rodeio que vive em trisal com irmã gêmea e agricultor em Goiás\nHenrique e Juliano enfrentam cobrança de R$ 5 milhões após romper parceria com empresa de ingressos