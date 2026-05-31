Acidente que vitimou Francisco de Assis de Sousa Silva, de 44 anos (Reprodução/Instagram de Amigo Quarteirão)\nPelo menos três acidentes com vítimas fatais foram registrados em trechos da BR-010 entre sábado (30) e domingo (31), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ocorrências aconteceram em diferentes pontos da rodovia, incluindo os municípios de Santa Rosa do Tocantins, Palmas e Porto Nacional.\nEntre as vítimas está Rayssa Alves Mendes, de 21 anos. Conforme nota divulgada pela SSP neste domingo, o corpo da jovem deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas após um acidente registrado na BR-010, entre Palmas e Porto Nacional. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da ocorrência.\nOutro caso confirmado pela SSP envolve Francisco de Assis de Sousa Silva, de 44 anos. Segundo a secretaria, ele morreu em um acidente de trânsito na BR-010, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro. O corpo passou por exames no IML de Palmas e já foi liberado para a família.