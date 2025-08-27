O trecho da TO-050, entre Palmas e o município de Silvanópolis, região central do estado, passou a ser de responsabilidade do Governo Federal e integrar a BR-010. O termo de federalização foi assinado nesta quarta-feira (27) pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Federalização do trecho entre Palmas e Silvanópolis é assinada; entenda\nA solenidade aconteceu durante a manhã, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. Com a assinatura do termo, o trecho será considerado federalizado a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU).\nDe acordo com o Governo do Estado, o objetivo é que a rodovia, que vai passar a fazer parte da BR-010, tenha uma padronização na segurança e otimização do transporte, além de garantir investimentos em vias estratégicas para a integração com outras rotas federais.