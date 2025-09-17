A travessia de passageiros no trecho do rio Tocantins entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) passou a ser cobrada nesta quarta-feira (17). A decisão foi tomada após o governo estadual não renovar o serviço que era ofertado gratuitamente desde o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, em dezembro de 2024.\nVeja no Bom dia do Tocantins: Travessia gratuita entre Maranhão e Tocantins é suspensa; entenda\nO anúncio foi feito pela Associação de Barqueiros do Tocantins (Abatins), responsável pelas travessias. Segundo apurado pela TV Anhanguera, o último contato com o governo venceu no dia 14 de setembro. A associação procurou o governo em exercício, mas não teve resposta sobre a continuidade do serviço. Agora, a travessia custará R$ 5 por pessoa.\nO JTo solicitou o posicionamento do Governo do Tocantins sobre a renovação do convênio com a Abatins, mas não teve retorno até a publicação desta reportam.