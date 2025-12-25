A inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), ocorrida em setembro deste ano, representa também uma nova possibilidade de permanência: crianças e adolescentes com câncer que antes precisavam deixar o Estado para realizar tratamento agora podem passar o Natal mais perto de casa, junto de seus familiares. Em conversa com O POPULAR, mães e pais relataram os caminhos árduos impostos pela doença e a esperança que surge ao imaginar uma celebração marcada pela crença na cura.\nA pequena Marielly Pereira Caetano, de 8 anos, é a caçula dos quatro filhos de Lindalva Siqueira Caetano, de 34, e recebeu em agosto deste ano um diagnóstico que mudou a rotina da família: um tumor cerebral. Vieram primeiro a febre, a dor de cabeça e a moleza. Depois, o corpo passou a falhar e os movimentos do lado direito começaram a desaparecer.