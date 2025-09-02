A frota de ônibus que faz a linha para Taquaruçu será reforçada durante o Festival Gastronômico. Os passageiros podem embarcar e desembarcar no Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto. O evento começa nesta quinta-feira (4) e vai até domingo (7). Veja horários abaixo.\nNa 19ª edição do festival, o show de abertura ficará por conta de Zeca Baleiro, na quinta. Também sobem ao palco Fafá de Belém, na sexta, e Anavitória, no sábado. O evento encerra com apresentação do Mundo Bita no domingo.\nResultado preliminar do Edital de Remoção Interna para professores efetivos é publicado; confira\nPrograma de combate à insegurança alimentar oferece R$ 250 mensais a famílias em vulnerabilidade no TO\nO evento também terá a Cozinha Show, com chefs nacionais e regionais, além de 47 expositores participando do Circuito Gastronômico e da Rota Gastronômica.