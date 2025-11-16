Prefeitura fez contratação emergencial e sem licitação (Raphael Pontes)\nÀ medida que se aproxima o fim do contrato emergencial entre a Prefeitura de Palmas e a empresa Sancetur – Santa Cecília Turismo, moradores da capital voltam a apontar problemas antigos no transporte coletivo: ônibus superlotados, atrasos recorrentes e estações precárias sem cobertura, banheiros ou bebedouros.\nO Executivo afirmou que o edital da licitação já está aprovado pelos órgãos de controle e deve sair em breve, mas usuários temem que a qualidade do serviço se deteriore novamente.\nEm relação ao serviço, a administração municipal destacou que questões como número de funcionários, rotas ou veículos são de responsabilidade da Sancetur, o que limita a transparência sobre as dificuldades operacionais (veja nota na íntegra no final da matéria).