O serviço de transporte escolar de Alvorada, região sul do estado, foi suspensos após os ônibus da frota apresentarem graves irregularidades e riscos à segurança dos estudantes. Segundo o Ministério Público do Estado (MPE), ao todo, dez veículos foram reprovados por não terem condições de uso.\nA medida foi determinada por uma liminar. A denúncia inicial foi movida pelo promotor de Justiça André Felipe Santos Coelho, após vistorias realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) apontarem condições precárias dos veículos.\nO JTo procurou o município de Alvorada, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nConforme o MPE, além da suspensão, foi determinado que a gestão disponibilize veículos dentro das condições de uso e de segurança para o serviço de transporte escolar, no prazo máximo de 45 dias.