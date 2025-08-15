-Vídeo mostra agentes retirando dinheiro escondido em carro (1.3300098)\nA apreensão de quase R$ 1 milhão escondido em compartimentos de um carro em Araguaína levantou uma dúvida: "Transportar muito dinheiro é crime?" Para responder à pergunta, o JTO conversou com o advogado criminalista Jander Araújo Rodrigues.\nA Receita Federal não impõe um limite específico para a quantidade de dinheiro que você pode transportar em viagens dentro do Brasil. Entretanto, em caso de abordagem policial, não ter documentação que comprove a origem legal do dinheiro pode ser um problema.\n"É altamente recomendado ter documentos como declaração de Imposto de Renda, notas fiscais, recibos, contratos ou outros elementos que possam comprovar a origem lícita do dinheiro em caso de necessidade de transporte de uma elevada quantia em espécie. Assim, a pessoa evitaria apreensão desnecessária e uma enorme dor de cabeça," explicou o advogado.