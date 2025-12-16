O atendente Caio Pinheiro Rocha, de 22 anos, estava levando a esposa e o filho, Pietro Gael Pinheiro Magalhães, de dois meses de idade, para a casa do pai, em Araguaína, quando um carro bateu na moto onde eles estavam, na BR-153. Caio e o recém-nascido morreram no local, e a mãe, que estava segurando o filho do casal, ficou ferida e foi levada para o hospital.\nDe acordo com a cunhada de Caio Pinheiro, Thavvylla Suárez, eles saíram em torno das 10h para ir à casa do pai do jovem, onde iriam comemorar dois meses de idade do filho do casal.\nUma pessoa maravilhosa, incrível, sorridente, transpirava alegria. Esses foram os motivos que escolhi o Caio para ser padrinho da minha filha. Ele era muito contagiante, veio para trazer a alegria para nossa família”, contou.\nO acidente aconteceu na manhã de domingo (14). O motorista do carro que atingiu a moto foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele confessou que havia bebido. O nome do homem não foi informado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.