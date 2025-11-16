Um menino de 12 anos morreu afogado enquanto nadava no Rio Tocantins, no município de Peixe, sul do estado. O corpo foi localizado com ajuda de um drone.\nO afogamento aconteceu na manhã deste domingo (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar (PM) chamou a equipe de Gurupi por volta das 10h30 para atender ocorrência próxima a uma ponte sentido ao município de São Valério.\nTestemunhas informaram que o menino estava mergulhando em um local que fica a cerca de 30 metros da margem, quando submergiu e não foi mais visto.\nJovem de 19 anos morre afogado no Rio Tocantins\nTransporte público em Palmas vive novo alerta com fim do contrato emergencial\nPolicial civil aposentado é suspeito de matar idoso a facadas em distribuidora de Palmas\nUtilizando um drone, os bombeiros fizeram a varredura na área e identificaram uma mancha esbranquiçada na água. Os mergulhadores foram até o ponto indicado e localizaram a vítima a uma profundidade de cerca de três metros.