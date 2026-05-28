O estudante Kauã Dias Pereira, de 16 anos, morreu após um grave acidente com um ônibus escolar em Paranã, no sudeste do Tocantins. O veículo teria tombado às margens da rodovia TO-010 depois que um dos pneus estourou. Outros cinco estudantes e o motorista ficaram feridos.\nO acidente aconteceu na terça-feira (26), a cerca de 20 km de Paranã. No momento, 16 alunos eram transportados de volta para casa após atividades escolares.\nDe acordo com o Governo do Tocantins e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o motorista relatou que um dos pneus estourou, o que teria provocado o tombamento do ônibus, que saiu da pista e parou às margens da rodovia.\nVeja o que se sabe sobre o caso:\nComo aconteceu o acidente?\nO acidente aconteceu na tarde de terça-feira (26), na rodovia TO-010, em um trecho localizado a aproximadamente 20 km da cidade de Paranã.