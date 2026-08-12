Acidente entre caminhões deixou carro esmagado na BR-153 (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nUm acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na tarde desta terça-feira (11), no km 539 da BR-153, nas proximidades de Nova Rosalândia, região centro-oeste do estado. O carro acabou esmagado após bater na traseira de um caminhão-cegonha e receber o impacto de outro caminhão.\nAs vítimas fatais foram identificadas como José Fagundes Machado, de 51 anos, e Maria Divani Ferreira de Souza, de 39 anos. Uma terceira pessoa, um homem de 73 anos, sofreu lesões graves e acabou encaminhada ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), as equipes receberam o chamado às 17h09. No local, os bombeiros encontraram três pessoas presas às ferragens do veículo de passeio. Duas estavam mortas e uma permanecia com vida.