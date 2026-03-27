Passageiros do automóvel não sofreram ferimentos graves após o acidente (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUm casal morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no km 187 da BR-153, entre Nova Olinda e Araguaína, na noite desta quinta-feira (26). As vítimas foram identificadas como José da Silva Miranda, de 53 anos, que conduzia a motocicleta, e Joseleia Ribeiro de Sousa Miranda, de 55 anos, que estava na garupa.\nVeja a reportagerm do JA1: Acidente na BR-153 deixa dois mortos\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) apurou que houve uma batida na traseira entre um automóvel e uma motocicleta no trecho da rodovia. As duas vítimas eram casadas e estavam em uma moto quando se envolveram no acidente com um carro. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.O casal foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína.