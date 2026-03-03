(Reprodução / Freepik)\nAs vagas de trabalho que preveem jornada aos domingos e a folga no meio de semana acaba afastando candidatos e agrava a falta de funcionários em supermercados. A afirmação é do economista Luiz Carlos Ongaratto, que segue a mesma linha do que defende o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO), entidade que propõem a não abertura nesse dia a partir de abril. Para o especialista, o fechamento desses estabelecimentos em um dia do final de semana segue uma tendência das novas gerações que querem equilibrar mais o trabalho com o lazer.\nEssa medida pode ter um impacto econômico muito alinhado com o que a gente espera do final da escala do 6x1. [...] Você tem um déficit de pessoas hoje no mercado. Muita gente não quer trabalhar em escala 6x1, então prefere às vezes ou buscar um outro emprego, ou até mesmo atuar na informalidade. Então, essa medida poderia também abrir uma possibilidade maior de contratações”, acrescentou.