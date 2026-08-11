Foram identificados os quatro trabalhadores que morreram em um acidente com van na manhã desta segunda-feira (10), na TO-130. Além das mortes, outras 11 pessoas se feriram e precisaram de atendimento médico de emergência.\nDe acordo com apuração do JTo e da TV Anhanguera, o acidente ocorreu no trecho que liga Ponte Alta do Tocantins a Santa Tereza do Tocantins. Os mortos são:\nJoão Carlos de Araújo Costa, de 19 anos;\nGabriel Amaral Lopes, de 21 anos;\nGabriel Andrade Gama, de 24 anos;\nFrancisco da Cruz Barbosa, de 56 anos.\nAcidente com van de trabalhadores deixa mortos e feridos na TO-130, entre Ponte Alta e Santa Tereza\nMorte de criança de 3 anos em Palmas: defesa da mãe aponta crime de violência vicária\nQuem são os mortos em acidente envolvendo caminhonete na TO-222\nSobre os feridos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Ponte Alta do Tocantins informou que as 11 vítimas receberam os primeiros socorros no Hospital de Pequeno Porte (HPP) do município. Do total de internados, cinco precisaram ser transferidos para uma unidade hospitalar em Porto Nacional.