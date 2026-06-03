O trabalhador rural João Ovídio dos Santos se emocionou ao recuperar carteira com R$ 5 mil. A carteira com dinheiro e documentos pessoais foi devolvida pelo servidor público Jovanio Marcos de Freitas, que mobilizou moradores de Iporá e Diorama para encontrar o dono do objeto.\nEm entrevista a repórter Eliane Barros, do g1 Goiás, João Ovídio contou que ao perceber que havia perdido a carteira, ele entrou em desespero porque ali estavam todos os seus documentos pessoais e uma alta quantia que recebeu de um trabalho.\n“Assim que cheguei em casa e percebi, voltei imediatamente para procurar, mas não encontrei. Fui à delegacia e ao Vapt Vupt e lá recebi a notícia de que alguém havia achado. Me informaram que estava na prefeitura de Diorama. Quando recebi a notícia, fiquei mais aliviado”, conta.\nAo POPULAR, Jovanio (responsável pela devolução da carteira) relatou que se mudou recentemente para Iporá, mas segue trabalhando na prefeitura de Diorama. Ele conta que estava fazendo seu trajeto diário e ele se surpreendeu ao ver notas de dinheiro voando.