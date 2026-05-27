O trabalhador Uenis Dias Campos, de 32 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (27) após ser atropelado por um caminhão-caçamba na rodovia TO-130, em Filadélfia, na região norte do estado. O acidente ocorreu enquanto a vítima realizava serviços de recapeamento asfáltico na pista.\nTestemunhas relataram à PM que a equipe trabalhava no espalhamento de britas quando o motorista do caminhão, que prestava serviço para a obra, efetuou uma manobra de marcha à ré. O condutor não teria visualizado Campos, que estava posicionado atrás do veículo no momento do impacto.\nUenis Dias sofreu graves lesões e não resistiu. A polícia informou que, após o acidente, o homem que conduzia o caminhão fugiu do local. O g1 tenta localizar a defesa dele.\nPolícia Civil investiga causas de acidente com ônibus escolar que matou estudante no TO