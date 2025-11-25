Um homem de 53 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava no telhado de uma casa na região norte de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), o corpo da vítima ficou preso no telhado.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Homem morre após choque elétrico enquanto trabalhava no telhado de residência em Palmas\nO acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (25), em uma casa localizada na quadra 104 Norte. A TV Anhanguera apurou que a vítima é Antônio Cavalcante da Silva.\nConforme os Bombeiros, a vítima estaria realizando um serviço quando recebeu uma descarga elétrica. Devido ao choque, o corpo do homem ficou preso no telhado e precisou ser imobilizado com técnicas de salvamento em altura pela guarnição.\nA Polícia Militar informou que foi chamada ao local e encontrou o filho da vítima. Ele relatou que o pai estava realizando um serviço de reparo de encanamento, quando sofreu o choque.