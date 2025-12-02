Vigia de shopping foi assassinado por motorista, em Palmas (Arquivo Pessoal)\nColegas de trabalho, familiares e amigos descrevem o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, como alguém tranquilo, brincalhão e trabalhador. Ele foi assassinado enquanto trabalhava, após orientar o motorista de um carro de luxo que havia estacionado de forma irregular, em um shopping de Palmas.\nO vigia foi morto com um tiro no sábado (29), na quadra 203 Sul. O suspeito do crime, identificado como Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, está foragido e teve a prisão preventiva decretada. O advogado Zenil Drumond, responsável pela defesa, afirmou que o cliente deve se entregar à polícia.\nDhemis havia se mudado para Palmas há um ano, em busca de emprego. Natural de Sergipe, ele morou na Bahia antes de chegar ao Tocantins. Segundo Edmilson dos Santos, chefe da empresa onde ele trabalhava, o vigia estava 'preparado para ser feliz', queria casar e construir uma família.