Um torcedor de 60 anos morreu após passar mal durante o jogo entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo, na segunda-feira (29). Segundo apuração da TV Anhanguera, o homem estava em uma padaria, em Goiânia, quando teve um mal-estar após o gol da seleção japonesa e caiu da cadeira, batendo a cabeça no chão.\nUma pessoa ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para chamar o socorro, contado que o homem, cuja identidade não foi divulgada, estava roxo e não estava respirando. A médica socorrista percebeu que se tratava de uma parada cardiorrespiratória e, diante da gravidade da situação, orientou a pessoa a fazer massagem cardíaca no torcedor enquanto a ambulância estava a caminho.\nA equipe do Samu registrou o atendimento em um vídeo. Nas imagens, Nágylla de La Rocha aparece explicando os movimentos e dizendo o que a pessoa tinha que fazer.