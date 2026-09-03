Na Feira da 304 Sul, os feirantes serão convocados por edital para apresentar a documentação exigida pela Sedeem (Pedro Teixeira/ Prefeitura de Palmas)\nApós o incêndio que atingiu barracas da Feira da 304 Sul, em Palmas, a prefeitura determinou uma série de mudanças para reforçar a segurança no local. Entre as medidas estão a reforma completa da rede elétrica, a proibição de ligações clandestinas, o recadastramento obrigatório dos feirantes e a suspensão, por tempo indeterminado, de novas permissões para ocupação dos espaços.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Barracas são destruídas por incêndio em feira de Palmas\nAs novas regras foram estabelecidas por meio de uma portaria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedeem), publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (1º). As ações começam imediatamente e a Feira da 304 Sul foi definida como prioridade pela administração municipal.