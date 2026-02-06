Em janeiro deste ano foram registradas 1.095.924 descargas atmosféricas no Tocantins. Esse número é 36% superior em relação ao mesmo período do ano passado e ao analisar os últimos anos, representa o maior acumulado desde janeiro de 2018, ou seja, oito anos.\nO levantamento da Energisa Tocantins informa ainda que os municípios de Pium, Ponte Alta do Tocantins, Formoso do Araguaia, Mateiros e Paranã concentraram o maior número de raios neste período. O estudo explica ainda que as descargas elétricas se intensificam no período chuvoso.\nDescarga elétrica de raio mata homem de 61 anos na zona rural de Rio Sono\nVídeo registra momento em que raio atinge rede elétrica em Araguaína\nPara Bruno Queiroz, gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Tocantins, o trabalho de prevenção aliado as manutenções ao longo do ano ajudam as redes urbanas e rurais a passarem para esses períodos.