Sete cidades do Tocantins ficaram entre as dez mais quentes do Brasil neste domingo (28). As temperaturas elevadas e baixa umidade do ar devem seguir em todas as regiões do estado nesta semana, entre segunda-feira (29) a sexta-feira (3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nNeste domingo (28), Porto Nacional, Pedro Afonso, Araguaçu, Peixe, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Palmas estiveram entre as dez cidades mais quentes do Brasil, registrando temperaturas acima dos 38 ºC.\nConforme o Inmet, a tendência se mantém nesta semana, com municípios marcando 40 ºC. A média de umidade do ar nas regiões central e sul deve variar entre 20% e 60% durante o período.\nAumentar a ingestão de líquidos e reduzir atividades ao ar livre estão entre os cuidados recomendados para o período.